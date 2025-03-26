"التقطتها الكاميرات".. أزمتان لمصطفى محمد مع منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون مساء أمس، خروج مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والفراعنة غاضبا بعد استبداله في الدقيقة 57، والتقطته بعض الكاميرات يتلفظ ببعض الكاميرات.

وعلق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تصرف مصطفى محمد، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد حتى الآن، لكنه لاعب دولي ومحترف حال رأيت إنه خرج عن النص، سيتم التعامل معه فورا".

واعتذر مصطفى محمد عما بدر منه، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "توضيح، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب أو الجمهور العزيز وأقدم اعتذاري عن هذا الموقف غير مقصود".

أزمة سابقة لمصطفى محمد

لا تعد هذه الأزمة الأولى لمصطفى محمد مع منتخب مصر، ففي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، صدر منه موقف مشابه، بعد مباراة الجابون التي انتهت بالتعادل 1-1، وسجل مصطفى هدف الفراعنة في اللحظات الأخيرة.

والتقطت عدسات الكاميرات مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي آنذاك، وهو غاضبا ويتلفظ تجاه حسام البدري مدرب منتخب مصر في ذلك الوقت، بينما كان لاعبو المنتخب يحاولون تهدئته.

وكشف ميدو لاعب الزمالك السابق تفاصيل أزمة مصطفى محمد مع حسام البدري، وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: "توجد مشكلة كبيرة بين مصطفى وحسام البدري، لأنه عندما تلقى عرضا من نادي بوردو الفرنسي، تواصل اللاعب مع محمد بركات مدير المنتخب، وطلب منه التأخر عن الانضمام لمعسكر الفراعنة لمدة 24 ساعة، وحجز تذاكر الطيران له من فرنسا بدلاً ن تركيا".

وأضاف: "بركات طلب من مصطفى محمد الانتظار لحين الحصول على موافقة حسام البدري، ثم أبلغ اللاعب بموافقة الجهاز الفني على سفره إلى فرنسا، ليتفاجأ اللاعب بعدها بتصريحات حسام البدري أنه كان لا يعلم شيئا عن سفره إلى فرنسا".

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