فتح تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الجماهير اليوم الأربعاء.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة الأولى في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأخطرت الجهات الأمنية النادي الأهلي، بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

ونجح فريق الأهلي في الصعود إلى دور ربع النهائي بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل، تأهل فريق الهلال السوداني للدور ذاته بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.