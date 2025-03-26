ماذا قدم محترفو الأهلي خلال فترة التوقف الدولي؟

كتبت-هند عواد:

انتهت فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء 25 مارس، بعدما انطلقت يوم 17 من الشهر ذاته، ومعها يعود المحترفون إلى أنديتهم، لاستكمال البطولات المحلية والدولية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء لاعب محترف واحد فقط من صفوف النادي الأهلي للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، بخلاف اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر.

واستدعى المنتخب الفلسطيني مهاجم الأهلي وسام أبو علي، وخاض معهم مباراتين ضد الأردن والعراق.

هدف |

منتخب فلسطين تعادل 1-1 العراق.. وسام أبوعلي .. الدقيقة 88



📺 يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/sYBeSKBpde — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025



وكان وسام أبو علي أساسيا في المباراتين، وخسر لقاء الأردن بنتيجة 3-1، ولم يسجل أي أهداف، وفي لقاء العراق، سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 ليعادل النتيجة 1-1، قبل أن يضيف عميد محاجنة هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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