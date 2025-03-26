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ماذا قدم محترفو الأهلي خلال فترة التوقف الدولي؟

01:57 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    احتفال لاعبي منتخب فلسطين مع وسام أبو علي
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    احتفال المنتخب الفلسطيني
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    احتفال لاعبي منتخب فلسطين
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    وسام أبو علي
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كتبت-هند عواد:

انتهت فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء 25 مارس، بعدما انطلقت يوم 17 من الشهر ذاته، ومعها يعود المحترفون إلى أنديتهم، لاستكمال البطولات المحلية والدولية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء لاعب محترف واحد فقط من صفوف النادي الأهلي للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، بخلاف اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر.

واستدعى المنتخب الفلسطيني مهاجم الأهلي وسام أبو علي، وخاض معهم مباراتين ضد الأردن والعراق.


وكان وسام أبو علي أساسيا في المباراتين، وخسر لقاء الأردن بنتيجة 3-1، ولم يسجل أي أهداف، وفي لقاء العراق، سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 ليعادل النتيجة 1-1، قبل أن يضيف عميد محاجنة هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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