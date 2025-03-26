ماذا قدم محترفو الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟

كتبت-هند عواد:

انتهت فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء 25 مارس، بعدما انطلقت يوم 17 من الشهر ذاته، ومعها يعود المحترفون إلى أنديتهم، لاستكمال البطولات المحلية والدولية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء لاعب محترف واحد فقط من صفوف الزمالك للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، بخلاف اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر.

واستدعى منتخب تونس مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، وخاض معهم مباراتين ضد ليبيريا ومالاوي.

وفاز منتخب تونس على ليبيريا بهدف نظيف، قبل أن يفوز على مالاوي بنتيجة 2-0، وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يسجل إلياس عاشوري هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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