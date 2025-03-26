مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
21:30

وادي دجلة

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا

2 2
02:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

4 1
02:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم محترفو الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟

01:52 م الأربعاء 26 مارس 2025

الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انتهت فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء 25 مارس، بعدما انطلقت يوم 17 من الشهر ذاته، ومعها يعود المحترفون إلى أنديتهم، لاستكمال البطولات المحلية والدولية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء لاعب محترف واحد فقط من صفوف الزمالك للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، بخلاف اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر.

واستدعى منتخب تونس مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، وخاض معهم مباراتين ضد ليبيريا ومالاوي.

وفاز منتخب تونس على ليبيريا بهدف نظيف، قبل أن يفوز على مالاوي بنتيجة 2-0، وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يسجل إلياس عاشوري هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

اقرأ أيضًا:

"بعد لقطة التلفزيون".. مصطفى محمد يوضح ما حدث ويوجه رسالة لحسام حسن

هل يحسمها كولر؟.. لاعب الأهلي السابق صراع جديد بين الزمالك وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك التوقف الدولي البطولات المحلية والدولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية