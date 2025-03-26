بقرار كولر.. الأهلي يخوض مباراة سرية اليوم استعدادا للهلال

كتب- مصراوي:

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة الأولى في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خوض مباراة "سرية" اليوم على ملعب النادي بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، أمام فريق زد من أجل تجهيز لاعبيه للمباراة الهامة المقبلة.

وكان الأهلي خسر أول أمس الإثنين من نظيره طلائع الجيش في كأس الرابطة، بنتيجة 3\1، ولعب بفريق الشباب 2005، ومعه عدد قليل من لاعبي الفريق الأول.