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"لست مع حسن حسام".. أحمد بلال يدافع عن مصطفى محمد

01:10 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (4)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (3)
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    مصطفى محمد
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (2)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (2)
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    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    انضمام مصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    انضمام مصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com (1)
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    المحلل الرياضي أحمد بلال
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    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (1) (1)
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    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (3)
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كتبت-هند عواد:

دافع أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مصطفى محمد مهاجم الفراعنة، بعد تصرفه أثناء استبداله في مباراة مصر وسيراليون مساء أمس، وظهر اللاعب منفعلا بعد خروجه من اللقاء والتقطته عدسات الكاميرات وهو يتلفظ ببعض الكلمات.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر قناة "ETC": "انت بتخرج مصطفى في الدقيقة 57 في رسالة إلى اللاعب، لم يلعب المباراة الماضية ويتم استبداله بعد الشوط الأول، هذا معناه أن قناعاته به ليست عالية، ولكن إذا كان اللقاء السابق له ظروف، لقاء أمس كان تأكيدا للصدارة، ولكن هناك بعض الرسائل غير المباشرة وتقول كيف يفكر المدرب في اللاعب".

وأضافت: "الرسالة وصلت لمصطفى محمد أن القناعات ليست أفضل شيء أو أنه ليس الأفضل بالنسبة له في الوقت الحالي، خاصة أنه لا يلعب بشكل أساسي في نانت وهذا يؤثر عليه نفسيا، التبديل كان سيكون مقبولا إذا كان مرموش سيحل بدلا منه كرأس حربة، لكن عندما يكون هو محترفا ويلعب بدلا منه لاعب في الدوري المحلي وليس هداف الدوري، لن يتقبل الفكرة".

واختتم أحمد بلال: "هذه الأمور تفرق نفسيا في اللاعب، المباراة الماضية حسام حسن أشركه آخر ربع ساعة وهذه ليست أفضل انطباعات، لهذا خرج اللاعب حزينا، وأنا لست مع المدرب باتخاذ قرار انفعالي أو شخصي في مثل هذا الوقت مع مصطفى محمد، احنا عندنا كام رأس حربة؟".

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مصطفى محمد أحمد بلال منتخب مصر مصر وسيراليون أحمد بلال يدافع عن مصطفى محمد
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