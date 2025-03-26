"مليار دولار".. فيفا يعلن رسميا الجوائز المالية لمونديال الأندية ومكافأة الأهلي

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي الجوائز المالية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي ممثلا عن مصر، وضمن الأندية المشاركة من القارة الإفريقية، وتم إعلان قيمة مكافأته.

فيفا يعلن الجوائز المالية للأندية

وأعلن فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشاركة في البطولة، بجانب أن الفائز في كل مباراة بمرحلة المجموعات (3 مباريات)، يحصل على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل.

الفريق المتأهل إلى دور الـ16 يحصل على 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي.مكافأة التأهل إلى نصف النهائي تبلغ 21 مليون دولار، و40 مليون إضافية للبطل.

وبخلاف الجوائز المرتبطة بالأداء، هناك مكافأة ثابتة للمشاركين في البطولة، تختلف بحسب كل اتحاد قاري، حيث يحصل كل ناد من أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.

فيما يحصل النادي القادم من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار، و9.55 مليون دولار لكل ناد من أفريقيا، ونفس المكافأة لأندية آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى، بينما تحصل أندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار.