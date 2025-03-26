"زيزو تفوق على العالمي".. الطيب يوجه رسالة نارية لحسام حسن بعد فوز المنتخب

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية إلى حسام حسن، بعد فوز المنتخب الوطني أمس الثلاثاء، على نظيره سيراليون بهدف دون رد، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب "الطيب" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تفوق زيزو على العالمي محمد صلاح والأغلى مرموش ومعهم المجتهد تريزيجيه في مجموع مباراتي إثيوبيا وسيراليون وإحرازه لهدفين وأداء محترم يظهر إلى أي حد ّعظمة زيزو كونه الأفضل فى مصر على مدار ال 5 سنوات الماضية".

وأضاف: "ويحسب لحسام حسن الإستفادة من (زيزو و صلاح) معاً بشكل ممتاز بينما مرموش مطلوب تفريغ الجبهة اليسرى له كاملة مع حريّة الدخول للعمق للتسجيل".

وأوضح: "والمجتهد تريزيجيه يبقى ورقة رابحة ويستمر مصطفى محمد رأس حربة".

وأكمل: "فى كل الأحوال براڤوا حسام حسن وجهازه بالكامل في انتظار عودة فتّوح وإمام عاشور ومشاركة مصطفى فتحي وإبراهيم عادل وحسام عبد المجيد لمساحة زمنيّة أكثر العميد حسام حسن كوتش"