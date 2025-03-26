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بعد مرتضى منصور.. شوبير يلمح لعفو الأهلي عن ابن النادي.. "عفا الله عما سلف"

12:29 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    حسام عاشور لاعب الأهلي السابق
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    حسام عاشور
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    حسام عاشور
  • عرض 11 صورة
    حسام عاشور لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 11 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 11 صورة
    حسام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 11 صورة
    حسام عاشور
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    حسام عاشور
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كتب- محمد خيري:

أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى اقتراب النادي الأهلي من العفو عن حسام عاشور قائد الفريق السابق، وتقبل اعتذاره عن ما بدر منه، بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏عودة حسام عاشور إلى بيته النادي الاهلي حيكون قرار جميل في شهر فضيل وعفا الله عما سلف مع الجميع".

وأوضح: "أتمني ألا ينتهي الشهر الفضيل إلا وكل أبناء النادي في حضن الأهلي",

وكان النادي الأهلي أعلن عبر موقعه وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبول محمود الخطيب اعتذار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، والتنازل عن جميع النزاعات القضائية السابقة بينهما.

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي في عام 2022، بعد مسيرة طويلة من العطاء والإنجازات الكبيرة، وانضم إلى فريق الاتحاد السكندري قبل أن يعتزل كرة القدم بعدها بعامين.

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حسام عاشور الأهلي أحمد شوبير أخبار الأهلي مرتضى منصور
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