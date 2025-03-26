على رأسهم زيزو.. الزمالك يستعيد الدوليين قبل مباراة الكأس

كتب- محمد خيري:

يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك، الخماسي الدولي، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وتواجد في معسكر منتخب مصر الذي اختتم أمس الخماسي: أحمد سيد زيزو ومحمد عواد ومحمد شحاتة وحسام عبدالمجيد ونبيل عماد دونجا.

وسوف يتواجد الخماسي في مران الزمالك اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة الهامة في بطولة كأس مصر، في ظل أنهم من القوام الأساسي للفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن مباراتي المنتخب الوطني أمام إثيوبيا وسيراليون، شهدت مشاركة أحمد سيد زيزو بشكل أساسي بينما لعب محمد شحاتة كبديل في المباراة الثانية ولم يشارك الثلاثي عواد وحسام عبدالمجيد ودونجا، في أي مباراة.