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الأهلي بطلا للدوري المصري لكرة الطائرة للمرة الـ35 في تاريخه

01:07 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبتروجيت
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كتب - محمد عبد السلام:

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في نهائي بطولة الدوري لسلسلة "Best Of 3".

وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، الشوط الأول 25-17 لصالح الأهلي، الشوط الثاني 25-15 لصالح الأهلي، قبل أن يحسم المارد الأحمر الدوري لصالحه في الشوط الثالث بنتيجة 25-22.

وبهذه النتيجة، توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2025، للمرة 35 في تاريخه.

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الأهلي بطل الدوري للكرة الطائرة الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الأهلي يفوز على بتروجيت في الكرة الطائرة صالة حسن مصطفى
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