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"ليس زيزو".. هل تتكرر تجربة إمام عاشور مع لاعب الزمالك؟.. رفض كل الحلول

08:00 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    محمد السيد ناشئ الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
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    محمد السيد
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    محمد السيد
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    محمد السيد وأيشو وحسام عبد المجيد
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (6)
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أزمة جديدة داخل نادي الزمالك، بطلها هذه المرة محمد السيد لاعب الفريق، الذي يرغب في الرحيل وخوض تجربة احتراف خارجية.

محمد السيد يبلغ من العمر 19 عاما، من مواليد 2006، ويلعب في مركز خط الوسط، وشارك مع الفريق الأول هذا الموسم في عدد من المباريات، وأهمها أمام الأهلي في بطولة المصري.

وينتهي عقد محمد السيد مع نادي الزمالك في الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا، وهو ما يخشاه نادي الزمالك.

اللاعب تلقى خلال الفترة الماضية عرضا من نادي نوتنجهام فوريست للمعايشة مع الفريق لفترة قبل حسم انضمامه للفريق، ولكن الزمالك رفض، ولم تتم التجربة.

محمد السيد يرفض تعديل عقده

مسؤولي الزمالك مؤخرا عقودا جلسة مع اللاعب في حضور والده، من أجل تعديل عقده، وتجديده، حيث يحصل اللاعب حاليا على مبلغ 200 ألف جنيه في الموسم، والنادي عرض عليه التعديل والحصول على مليون جنيه في الموسم ولكن اللاعب رفض.

محمد السيد أكد لمسؤولي الزمالك أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، لذلك يرفض تعديل العقد أو التجديد، وهو ما يزيد من خوف نادي الزمالك من تكرار تجربة إمام عاشور الذي خرج للاحتراف الخارجي ولن يستمر طويلا وعاد مرة أخرى لمصر ولكن من بوابة الأهلي.

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