"عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".. الخطيب يرد على رسالة تصالح مرتضى منصور

"عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".. الخطيب يرد على رسالة تصالح مرتضى منصور
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كتب - محمد القرش:
رد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على إعلان مرتضى منصور كامل احترامه للخطيب وتصالحه معه، عبر بيان رسمي.
وجاء بيان الخطيب كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحیم، "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ" صدق الله العظيم".
وأضاف: "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".
واختتم الخطيب بيانه: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. و«عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ»".
🚨 الكابتن محمود الخطيب يرد على رسالة المستشار مرتضى منصور 🦅 pic.twitter.com/ToyakwnFs9
— النادي الأهلي (@AlAhly) March 25, 2025
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