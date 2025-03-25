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"عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".. الخطيب يرد على رسالة تصالح مرتضى منصور

11:05 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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كتب - محمد القرش:

رد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على إعلان مرتضى منصور كامل احترامه للخطيب وتصالحه معه، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الخطيب كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحیم، "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ" صدق الله العظيم".

وأضاف: "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".

واختتم الخطيب بيانه: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. و«عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ»".

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