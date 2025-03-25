كتبت-هند عواد:

علق خبير اللوائح، محمد بيومي، على تظلم النادي الأهلي أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرار رابطة الأندية باعتباره منسحبًا من مباراة الزمالك، ومعاقبته باعتماد نتيجة اللقاء 3-0 لصالح الزمالك وخصم 3 نقاط من رصيده.

وقال بيومي في تصريحات لموقع "مصراوي": "تظلم الأهلي يعد إجراء غير قانوني، لأنه لا يجوز أن تنظر جهتين مختلفتين في نفس النزاع".

وفسر: "الأهلي أخطأ باللجوء إلى اللجنة الأولمبية، ثم حاول تصحيح خطأه من خلال الاستئناف، وهو أمر جائز، ولكن من الناحية القانونية، لا يمكن قبول الاستئناف إلا إذا سحب الأهلي شكواه من اللجنة الأولمبية، لأنه لا يجوز أن تنظر جهتين مختلفتين في نزاع، لذلك على الأهلي أن يختار وأن يسحب شكواه".

وأوضح بيومي أن اللجنة الأولمبية ليست الجهة المختصة في هذه الحالة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم يخول اللجنة الأولمبية بالنظر في مثل هذه النزاعات.

وأضاف: "قرار الرابطة صدر في 15 مارس، وكان من حق الأهلي الاستئناف خلال 10 أيام فقط، وهذا يعني أن اليوم الثلاثاء 25 مارس هو آخر موعد لقبول الاستئناف، إذا لم يقم الأهلي بسحب شكواه من اللجنة الأولمبية قبل انتهاء المهلة، سيرفض اتحاد الكرة التظلم".

وأشار بيومي إلى الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الأهلي، قائلًا: "يمكنه اللجوء إلى الفيفا، وليس المحكمة الرياضية، كخطة بديلة، ومن حق الأهلي التظلم، لكنه في وضع قانوني ضعيف، ومن المرجح أن يخسر النزاع، لأنه فعليًا انسحب وكان يجب عليه أن يلعب المباراة ثم يحتج".

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