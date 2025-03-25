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مصدر يكشف القرار النهائي للجنة الأولمبية تجاه شكوى الأهلي بشأن لقاء الزمالك

08:14 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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كتب - مراسل مصراوي:

استقرت اللجنة الأولمبية المصرية على قرارها النهائي تجاه شكوى الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت عدم قبول شكوى الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة أمام الزمالك.

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل بيانا رسميا موجها إلى اللجنة الأولمبية، جاء كالتالي: "جدد النادي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الإطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري".

وأضاف: "أكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الإطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي".

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