مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
21:00

جنوب السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
23:00

توجـــو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:30

تنزانيا

جميع المباريات

إعلان

"حقه المشروع".. بيان عاجل من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية

07:56 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (22)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (17)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (18)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (20)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (19)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (15)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا جديد موجها إلى اللجنة الأولمبية، بشأن أزمة مباراة القمة.

وقال بيان الأهلي: "جدد النادي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الإطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري".

وأضاف: "أكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الإطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه".

واختتم بيان الأهلي: "بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي".

received_2421505744864325

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللجنة الأولمبية أزمة مباراة القمة رابطة الأندية المحترفة الأهلي بيان عاجل من الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من 50 قرش إلى 20 جنيها.. المركزي يقر رسوما على "إنستاباي" لتحويل الأموال من أبريل
عاجل - المركزي يوضح أسباب تطبيق رسوم على "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الموبايل لأول مرة
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية