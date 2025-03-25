"حقه المشروع".. بيان عاجل من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية

كتبت-هند عواد:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا جديد موجها إلى اللجنة الأولمبية، بشأن أزمة مباراة القمة.

وقال بيان الأهلي: "جدد النادي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الإطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري".

وأضاف: "أكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الإطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه".

واختتم بيان الأهلي: "بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي".