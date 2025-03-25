"ممدوح عباس ولجنة التخطيط".. أحمد سليمان يطلق تصريحات نارية بشأن زيزو

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، الجدل بتصريحات حول مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "النجوم في رمضان" المذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة: "التفاوض مع أي لاعب يمثل "عرض وطلب، هل يستحق أي لاعب في مصر الحصول على 100 مليون جنيه في الموسم؟ لو الحديث عن زيزو فهو تلقى عروضا كثيرة ومُغرية للغاية وأنا كنت شاهداً على هذه الإغراءات لذا لا أحد يزايد على حب زيزو للزمالك".

وأضاف: "لم نتأخر في فتح ملف زيزو، وأثق أن زيزو سيبقى في الزمالك لأن المسئولين وتحديدا لجنة التخطيط للكرة تبذل قصارى جهدها للإبقاء على زيزو في الزمالك، وبالنسبة لأنباء مفاوضات الأهلي؛ قديمة ويتم تداولها منذ أكثر من عام ونصف وأثق أن المسئولين عن ملف تجديد عقد زيزو ومنهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قادرين على تجديد عقده".

وواصل: "زيزو ضحى بالكثير من العروض الخارجية ومن هنا فإن الحديث عن رغبته في الحصول على 100 مليون جنيه سنوياً لابد أن يتم وضعها في الحسبان، لا بد أن يحصل على 70% من قيمة العروض التي تصله وهي كثيرة ومغرية للغاية، لأنه لاعبا كبيرا ويستحق ذلك".

وأوضح: "هناك جلسة حاسمة مع زيزو لتجديد عقده بعد مباراة منتخب مصر اليوم، ولا أعلم شيئا عروض بيراميدز والأهلي، لكن الذي أعلمه جيدا هو عرض أحد الأندية السعودية، فمندوب هذا النادي وصل إلى القاهرة وتفاوض معه، لكن زيزو قرر تأجيل قراره".

اقرأ أيضًا:

"رحيل مسؤول تاريخي وتغييرات شاملة".. تدخل سريع لـ رمضان بعد خروج الأهلي

الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026