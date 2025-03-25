تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نهائي دوري الطائرة

كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، في نهائي دوري الكرة الطائرة رجال، المقرر لها مساء اليوم.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبتروجيت في ثاني مواجهات الدور النهائي، في العاشرة والنصف مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتم تقديم تأخير موعد المباراة، لتقام في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، بدلا من العاشرة والنصف، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للأهلي على موقع "فيسبوك".

وفاز الأهلي على بتروجيت، بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى التي جمعتهما مساء أمس، وفي حالة فوز الأحمر في لقاء اليوم يحسم اللقب، فيما في حالة فوز بتروجيت تقام مباراة فاصلة.

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