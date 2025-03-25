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"استعدادا لمباراة سيراميكا".. شيكابالا وشلبي يخوضان تدريبات تأهيلية

04:43 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (4)
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    إمام عاشور يحتفل مع شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (5)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (6)
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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كتبت-هند عواد:

خاض ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي، تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم"، على هامش تدريبات الفريق الأول، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

ويواصل الثنائي البرنامج التأهيلي، بعد تعرض شيكابالا لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت، فيما يعاني مصطفى شلبي من إصابة بكدمة في الساق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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شلبي مصطفى شلبي الزمالك شيكابالا الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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