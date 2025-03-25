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تصريحات غامضة من إندريك.. هل ألمح للرحيل عن ريال مدريد؟

04:14 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    إندريك - موهبة ريال مدريد الجديدة
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    رسميًا.. ريال مدريد يُعلن ضم إندريك لاعب بالميراس البرازيلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار المحترف البرازيلي بصفوف ريال مدريد إندريك الجدل بخصوص مستقبله مع النادي الإسباني في الفترة المقبلة.

وقال إندريك خلال بودكاست النجم البرازيلي السابق روماريو ، إنه يشعر بالقلق من عدم المشاركة مع بلاده بكأس العالم، مضيفًا:"أريد المشاركة ومساعدة البرازيل في الفوز بكأس العالم للمرة السادسة".

وأوضح أضاف لاعب ريال مدريد، أنه يخشى من عدم المشاركة بكأس العالم وهذا مايشغل ذهنه لأن الأمر سيكون صعبًا إن لم يتواجد مع بلداه.

وأتم صاحب الـ 18 عاماً تصريحاته بقوله:"أشعر بالقلق لأن حلمي هو أن أكون في كأس العالم".

وربط البعض ذلك بقلة الدقائق التي يشارك بها اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد؛ إذ شارك معه لمدة 496 دقيقة خلال 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وكان الريال قد أتم انتقال اللاعب لصفوف بالانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي بالميراس ببلاده مقابل 47.5 مليون يورو.

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إندريك ريال مدريد منتخب البرازيل كأس العالم 2026
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