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"تعديل اللائحة".. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن طلب الحكام الأجانب في الدوري

02:43 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد يوافق على السماح لأي نادٍ بطلب حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، دون قيود على عدد المباريات التي يمكن فيها الاستعانة بأطقم تحكيمية غير محلية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن هذا القرار كان استجابة لمطالب الأندية التي ترغب في تقليل الجدل التحكيمي، خاصة في المباريات الحاسمة التي قد تؤثر على ترتيب الفرق في جدول الدوري.

وأضاف أن اتحاد الكرة يدرس تعديل اللائحة بداية من الموسم المقبل، بحيث يكون لكل نادٍ الحق في طلب حكام أجانب في أربع مباريات فقط طوال الموسم، بهدف تحقيق التوازن بين الاستعانة بالحكام الدوليين ودعم التحكيم المصري.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الحكام الأجانب تدريجيًا، مع منح الحكام المصريين الفرصة لإدارة المزيد من المباريات المهمة واكتساب خبرات أكبر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد، مع وضع آلية واضحة لتنظيم طلبات الأندية لاستقدام حكام من خارج مصر.

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