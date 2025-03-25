مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
21:00

سيراليون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:30

تنزانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجزائر

- -
23:00

موزمبيق

جميع المباريات

إعلان

"اجتماع هام وقرار مصيري".. شوبير يكشف تطورات جديدة بعد بيان الأهلي

02:03 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، حول أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض الأحمر خوضها اعتراضا على عدم وجود حكام أجانب.

وقال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة الأهلي: "النادي الأهلي تقدم باستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وطالب بإلغاء قرار رابطة الأندية حول مباراة القمة أمام الزمالك وإعادتها مرة أخرى".

أضاف: "النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا وضح فيه أسباب تقدمه باستئناف على قرارات رابطة الأندية، من أجل الحفاظ على حقوقه أمام كافة الجهات القانونية".

وأكمل: "ما علمناه أن هناك اجتماع اليوم الثلاثاء، للجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية، من أجل دراس كافة الأوراق التي تم إرسالها من قبل النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة، حول أزمة مباراة القمة الأخيرة وسيتم إصدار قرار مصيري".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي الأهلي والزمالك شوبير أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!