"اجتماع هام وقرار مصيري".. شوبير يكشف تطورات جديدة بعد بيان الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، حول أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض الأحمر خوضها اعتراضا على عدم وجود حكام أجانب.

وقال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة الأهلي: "النادي الأهلي تقدم باستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وطالب بإلغاء قرار رابطة الأندية حول مباراة القمة أمام الزمالك وإعادتها مرة أخرى".

أضاف: "النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا وضح فيه أسباب تقدمه باستئناف على قرارات رابطة الأندية، من أجل الحفاظ على حقوقه أمام كافة الجهات القانونية".

وأكمل: "ما علمناه أن هناك اجتماع اليوم الثلاثاء، للجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية، من أجل دراس كافة الأوراق التي تم إرسالها من قبل النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة، حول أزمة مباراة القمة الأخيرة وسيتم إصدار قرار مصيري".