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"مصطفى محمد يعود".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام سيراليون

01:14 م الثلاثاء 25 مارس 2025

مصطفى محمد بقميص منتخب مصر

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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراليون عند التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيشهد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر خلال المباراة تغييرين مقارنة بالتشكيلة التي بدأت المباراة الماضية ضد إثيوبيا، أحدهما في الوسط بالاعتماد على أحمد نبيل "كوكا" بدلاً من حمدي فتحي والثاني بعودة مصطفى محمد لقيادة الهجوم بدلاً من أسامة فيصل.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السادسة.

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مصر ضد سيراليون موعد مباراة مصر وسيراليون تصفيات كأس العالم 2026
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