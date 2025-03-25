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بعد قرار بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سيراميكا في الكأس

01:06 م الثلاثاء 25 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب- محمد خيري:
يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الإثنين عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك في المباراة الماضية من بتروجيت، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك تأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، عقب تحقيق الفوز على سموحة في الجولة الماضية بنتيجة 2\3.

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نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا بطولة كأس مصر جوزيه بيسيرو
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