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بمناسبة رمضان.. خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد (صور)

12:35 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    خطبة دينية وإفطار جماعي في مانشستر يونايتد
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كتب- محمد عبدالهادي:

نظم نادي مانشستر يونايتد إفطارًا جماعيًا في "أولد ترافورد"، حيث استضاف 160 شخصًا من عائلات المشجعين والموظفين ولاعبي الأكاديمية، في فعالية رمضانية مميزة.

تخلل الحدث أداء الصلوات جماعة، إلى جانب إلقاء خطبة دينية، مما أضفى أجواءً روحانية جمعت بين اللاعبين المسلمين والعاملين والمشجعين.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الفعالية نُظّمت بالتعاون مع رابطة مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين، مؤكداً على أهمية الوحدة والاحترام داخل النادي.

وفي تعليق على الحدث، وصف مانشستر يونايتد الأمسية بأنها "ليلة لا تُنسى"، حيث ساد الدفء والتلاحم بين الحضور في أجواء رمضانية تعكس روح التضامن.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد أعلن الشهر الماضي عن بناء غرقة صغيرة في ملعب أولد ترافورد للمسلمين، والتي تتضمن ما يقرب من 20 سجادة صلاة وذلك لإقامة الشعائر الدينية للمشجعين المسلمين.

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مانشستر يونايتد أولد ترافورد خطبة دينية
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