نجم الزمالك السابق: الأهلي لا يجرؤ على الانسحاب من الدوري

كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يستطيع أي فريق في الدوري المصري، الانسحاب من البطولة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "لا يوجد فريق في الدوري المصري يستطيع الانسحاب من البطولة، والأهلي لا يجرؤ على الانسحاب من المسابقة".

وتابع:" اتعجب من قرار الأهلي بالمشاركة في كأس عاصمة مصر، رغم إعلانه مقاطعة رابطة الأندية، وفي أول لقاء شارك بالصف الثاني في مواجه إنبي وخسر، وأمام طلائع الجيش لعب بالناشئين أيضا وخسر".

وأضاف:" الأوضاع في الإسماعيلي صعبة، وهو يريد مبالغ مالية، وهو الآن يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤدي لفشله".

وعن منتخب مصر قال:" حسام حسن يؤدي المطلوب منه مع المنتخب ويحقق المكاسب".