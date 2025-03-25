ستوري نجوم كرة القدم.. انتقال لاعب الزمالك لبرشلونة.. وتهنئة فتوح.. احتفال الحارس

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر أحمد، نجم فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لتهنئة زميله في الفريق المغربي صلاح مصدق بعيد ميلاده.

وحرص ، يحيى الدرع لاعب منتخب مصر، لكرة اليد على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، لشقيقه سيف الدرع لاعب الزمالك بعد انتقاله لفريق برشلونة.

ومن جانبه حرص عمر صلاح حارس مرمى فريق بتروجيت، نشر صورة عبر حسابه الشخصي، للاحتفال بفوزه على الزمالك في المباراة الماضية بكأس عاصمة مصر.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لمطالبة الجماهير في دعم المنتخب المصري في مواجهة سيراليون.

كما نشر كريم الدبيس لاعب الأهلي صورة، عبر حسابه الشخصي، وفي مران فريقه استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة

ونشر مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، صورة عبر حسابه الشخصي، وهو يخوض تدريبات الختامية رفقة منتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.