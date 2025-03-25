"فكرة ميدو".. كيف يعمل الزمالك لمنع انتقال زيزو للأهلي؟

كتب ـ محمد خيري:

يواصل نادي الزمالك سعيه من أجل، تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشهدت الساعات الماضية، تحركات عديدة بشأن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك، بعدما انتشرت أنباء عن توقيع اللاعب مع النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

لجنة التخطيط بنادي الزمالك والتي تضم حسين لبيب رئيس النادي ومعه أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، تتولى في الوقت الحالي، مهمة الإشراف على قطاع الكرة وتجديد عقود اللاعبين.

ووفقا لمصدر داخل النادي أكد أنه حفاظا على حقوق النادي، طالب أحمد حسام ميدو، بإرسال عرضا رسميا للاعب عبر ميله الشخصي، من ميل النادي الأبيض، لمنع انتقاله إلى أي فريق آخر ومنهم النادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن الغرض من إرسال العرض عبر ميل اللاعب، هو السير بالطرق القانونية والاحترافية، لكي يعرضوا الأمور على الجماهير بكل شفافية، ولكي يثبت اللاعب للجماهير أنه يريد الاستمرار داخل النادي بالفعل وليس بالقول.

وأكمل المصدر، أن الأمور في طريقها للهدوء، وتم الاتفاق على عقد جلسة مع اللاعب ووالده عقب عودته من صفوف المنتخب الوطني، من أجل حسم الأمور بشكل رسمي والوصول لصيغة اتفاق مالي لتجديد العقود.

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