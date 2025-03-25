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"مهلة أسبوع والبديل جاهز".. مصراوي ينشر تفاصيل العرض التاريخي من الزمالك لزيزو

03:00 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو عبر إنستجرام
  • عرض 11 صورة
    زيزو عبر انستجرام.
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 11 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    حازم إمام وزيزو
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كتب- محمد خيري:

تحرك نادي الزمالك بشكل رسمي من أجل الحفاظ على حقوقه في تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن النادي قدم عرضا جديدا لزيزو خلال الساعات الماضية، عن طريق الميل الخاص به للتجديد وهو الأعلى في التاريخ لأي لاعب مصري.

وأضاف المصدر أن العرض الجديد يتضمن حصول اللاعب على مبلغ 80 مليون جنيه في الموسم، بداية من الموسم المقبل، وصرف منحة تعاقد تقدر بـ 35 مليون جنيه.

‏واختتم المصدر أن العرض يتضمن مهلة للرد مدتها أسبوع 7 أيام من تاريخ العرض لكي يتم تحديد بعدها الموقف سواء باستمراره، أو بالبحث عن بديل للموسم المقبل، والذي تم التفاوض معه بالفعل وهو جاهز.

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