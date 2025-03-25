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الأهلي يفوز على الزمالك بدوري السلة

01:30 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
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    سلة الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    سلة الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    سلة الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    سلة الأهلي والزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا ومثيرًا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 19-16.

وعزز الأهلي تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 38-29، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 59-57، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة بنتيجة 77-71.

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