الأهلي يفوز على الزمالك بدوري السلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا ومثيرًا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 19-16.

وعزز الأهلي تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 38-29، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 59-57، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة بنتيجة 77-71.

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