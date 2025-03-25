25 صورة ترصد تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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كتب ـ محمد الميموني:
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الثلاثاء 25 مارس، تدريباتهم قبل مباراة الهلال السوداني في ربع نهائي أفريقيا.
ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الراعي الرسمي للبطولة.
يذكر أن الأهلي خسر أمام طلائع الجيش مساء الإثنين في منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر بنتيجة 3 ـ 1.
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