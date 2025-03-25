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25 صورة ترصد تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

01:26 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (1)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (6)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (7)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (9)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (10)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (11)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (12)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (13)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (14)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (15)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (17)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (18)
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الثلاثاء 25 مارس، تدريباتهم قبل مباراة الهلال السوداني في ربع نهائي أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

يذكر أن الأهلي خسر أمام طلائع الجيش مساء الإثنين في منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر بنتيجة 3 ـ 1.

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النادي الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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