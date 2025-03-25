مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
21:00

سيراليون

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
20:15

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:30

تنزانيا

جميع المباريات

إعلان

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

12:53 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

فريق المصري البورسعيدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونظيره البنك الأهلي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر الموسم 2024/25.

وأحرز الهدف الأول لصالح البنك الأهلي اللاعب محمود الجزار في الدقيقة ال 12 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل للمصري البورسعيدي بقدم اللاعب حسين فيصل في الدقيقة ال 16 من عمر المباراة.

ويذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد نقطتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر المصري يتعادل مع البنك الأهلي فريق البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!