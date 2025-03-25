التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونظيره البنك الأهلي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر الموسم 2024/25.

وأحرز الهدف الأول لصالح البنك الأهلي اللاعب محمود الجزار في الدقيقة ال 12 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل للمصري البورسعيدي بقدم اللاعب حسين فيصل في الدقيقة ال 16 من عمر المباراة.

ويذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد نقطتين.