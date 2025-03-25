أهداف طلائع الجيش والأهلي في كأس عاصمة مصر(فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الأهلي مساء الإثنين بنتيجة 3 ـ 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء الهدف الأول لصالح حرس الحدود بقدم اللاعب جودوين شيكا في الدقيقة ال 4 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب إسلام محارب في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وأحرز الهدف الأول وتقليص الفارق لصالح الأهلي يقدم اللاعب ادم سمير في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثالث لصالح طلائع الجيش بقدم اللاعب يسري وحيد في الدقيقة ال 60 من عمر المباراة.

ويذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل الأهلي المركز الرابع بدون نقاط.