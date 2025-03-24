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سامي قمصان يرد على مقولة:"الأهلي يحتاج لمدرب مساعد قوي"

11:45 م الإثنين 24 مارس 2025

سامي قمصان

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث سامي قمصان، مدرب مساعد بالنادي الأهلي عن انتمائه للقلعة الحمراء وحكايته مع حرس الحدود عبر بودكاست "القلعة الحمراء" الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ.

وقال سامي قمصان،" عملت في المنصب ذاته قبل انضمامي للأهلي كنت مدرب مساعد مع كابتن عبد الحميد بسيوني في حرس الحدود وبعدها كنت مدير فني وصعد ممتاز"

وأضاف قمصان:"محدش فاهم من الناس يعني أيه مساعد المدير الفني وفي ناس بتقول أن لازم يكون مع المدير الفني حد تقيل جدًا طيب ماهو لو جامد أكتر من المدير الفني هيمسك بداله".

وتابع :"لازم تشتغل على نفسك وتثقف من نفسك لأن هذا المنصب يحتاج لذلك وهذا يكون نجاح لك وكمان للنادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا".

واختتم:"كل المدارس الفنية اللي جت الأهلي نجحت وكل أهلاوي فخور بأن فرقته عظيمة وكبيرة كده"

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سامي قمصان بودكاست القلعة الحمراء مدرب مساعد النادي الأهلي الأهلي يحتاج لمدرب مساعد قوي سيد عبد الحفيظ
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