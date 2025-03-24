متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره طلائع الجيش عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر بدون نقاط بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره إنبي، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد نقطة بعدما تعادل أمام فاركو.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى مخلوف، يوسف جمال، ياسر إبراهيم، فارس الشافعي، علي معلول، آدم سمير، يوسف إسلام، أسامة أحمد، عمر الساعي، محمود لبيب، سمير محمد.

لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش: