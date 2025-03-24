مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

1 0
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
23:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

1 0
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

0 0
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 2 طلائع الجيش

09:14 م الإثنين 24 مارس 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره طلائع الجيش عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر بدون نقاط بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره إنبي، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد نقطة بعدما تعادل أمام فاركو.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى مخلوف، يوسف جمال، ياسر إبراهيم، فارس الشافعي، علي معلول، آدم سمير، يوسف إسلام، أسامة أحمد، عمر الساعي، محمود لبيب، سمير محمد.

لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي اليوم الأهلي ضد طلائع الجيش الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خطوة رسمية جديدة من الأهلي في أزمة مباراة الزمالك

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ترفع الكوليسترول والسكر في دقائق ترفع الكوليسترول والسكر في دقائق.. 5 أطعمة مدمرة للصحة على السحور
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!