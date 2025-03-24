مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجزائر

- -
23:00

موزمبيق

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
20:15

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:00

تنزانيا

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتعثر مجددًا في كأس عاصمة مصر بثلاثية أمام الطلائع

09:14 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 4 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 4 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف على يد مستضيفه طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.


وتقدم فريق طلائع الجيش بهدف بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه جودوين شيكا ثم أضاف زميله إسلام محارب الهدف الثاني بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.


وقلصّ الأهلي النتيجة بهدف سجله لاعبه آدم سمير ثم أضاف يسري وحيد الهدف الثالث لطلائع الجيش بالدقيقة 60.


وتعد هذه هي الخسارة الثانية للأهلي في بطولة كأس مصر بعدما خسر في الجولة الماضية بهدف نظيف على يد نظيره إنبي.


ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن إنبي المتصدر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي اليوم الأهلي ضد طلائع الجيش الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خطوة رسمية جديدة من الأهلي في أزمة مباراة الزمالك

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!