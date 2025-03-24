الأهلي يتعثر مجددًا في كأس عاصمة مصر بثلاثية أمام الطلائع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف على يد مستضيفه طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.



وتقدم فريق طلائع الجيش بهدف بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه جودوين شيكا ثم أضاف زميله إسلام محارب الهدف الثاني بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.



وقلصّ الأهلي النتيجة بهدف سجله لاعبه آدم سمير ثم أضاف يسري وحيد الهدف الثالث لطلائع الجيش بالدقيقة 60.



وتعد هذه هي الخسارة الثانية للأهلي في بطولة كأس مصر بعدما خسر في الجولة الماضية بهدف نظيف على يد نظيره إنبي.



ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن إنبي المتصدر.