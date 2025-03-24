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بعد شكوي الأهلي.. تفاصيل رد اتحاد الكرة على اللجنة الأولمبية

05:06 م الإثنين 24 مارس 2025

اتحاد الكرة المصري

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شهدت الساعات الماضية، إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة الأولمبية بموقفه من قضية مباراة القمة، مؤكدًا أن النظر في هذه الشكوى ليس من اختصاصها وفقًا للوائح الاتحاد ونظامه الأساسي.

وكشف مصدر لمصراوي أن اتحاد الكرة أرسل رده الرسمي إلى اللجنة الأولمبية أمس الأحد، مشددًا على أن التحقيق في هذه الأزمة يُعد تجاوزًا لاختصاصات الاتحاد ولجنة التظلمات ونظام التقاضي في المنازعات الرياضية بالإضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقانون الرياضة.
كما أوضح أن كلاً من الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة، مما يؤكد صحة موقفه في هذا الملف.
وأشار الاتحاد إلى أن ضيق الوقت حال دون تنفيذ طلب رابطة الأندية المحترفة بشأن الاستعانة بحكام أجانب، بعد تلقيه خطابًا بهذا الشأن من الرابطة.

ماذا حدث في مباراة القمة؟
رفض النادي الأهلي خوض مباراته ضد الزمالك التي كان مقرر إقامتها 13 مارس الجاري، وذلك إعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي.
وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية للجنة الأولمبية بعد اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط بنهاية الموسم بحسب قرارات رابطة الأندية.
من جانبه قدم النادي الأهلي شكوى للجنة الأولمبية ضد قرارات الرابطة، والتي طالبت من جهتها ردًا رسميًا من رابطة الأندية واتحاد الكرة عن موقفهما من شكوي الأهلي.
كما قدم الأهلي استئنافًا رسميًا إلى لجنة التظلمات ضد العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، في خطوة جديدة للتصعيد ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم والرابطة.

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اتحاد الكرة اللجنة الأوليمبية الأهلي مباراة القمة
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