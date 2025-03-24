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أول رد من الإعلامي ماركو مراد بعد شكوى الأهلي والزمالك

04:39 م الإثنين 24 مارس 2025

ماركو مراد

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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى الإعلامي ماركو مراد رده على الشكوى التي قدمها نادي الزمالك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي اتهم فيها برنامج "ملعب البلد" بالإساءة لرئيس النادي وجماهيره، معتبراً أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وكان نادي الزمالك قد رفع شكوى رسمية ضد البرنامج، مشيرًا إلى أن مقدم البرنامج حرض على التعصب وأدلى بتصريحات مسيئة تتعلق بملف انتقالات اللاعبين. ولم تقتصر الأزمة على ذلك، حيث شهدت تفاعلاً من جانب النادي الأهلي أيضًا، إذ طالب الإعلامي إبراهيم المنيسي بالتحقيق مع البرنامج والقناة بدعوى أنها استهدفت الأهلي في نفس الحلقة.

ومن جانبه، كتب مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "أولًا، بخصوص شكوى نادي الزمالك ضد مذيع صدى البلد، الذي لا أعرف من هو المقصود بها؟! أود التأكيد على أنني أكنّ كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، ولا يمكنني الإساءة لأي شخص سواء في الزمالك أو النادي الأهلي، الذي أكنّ له نفس الاحترام والتقدير برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فالناديان هما عماد الرياضة والكرة في مصر. ربما تم فهم كلامي بطريقة خاطئة".

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ماركو مراد الأهلي الزمالك الأعلى لتنظيم الإعلام
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