تصعيد جديد من الأهلي في أزمة مباراة القمة

كتب- مصراوي:

واصل النادي الأهلي تصعيده بشأن أزمة مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم اعتباره خاسراً فيها بسبب عدم حضوره إلى ملعب المباراة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الأهلي تقدم بشكوى جديدة اليوم للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرارات رابطة الأندية في مباراة القمة أمام نادي الزمالك".

وأتم المصدر: "الأهلي واصل تصعيده ضد قرارات رابطة الأندية للجنة التظلمات ، لرغبته في الحفاظ على حقوق النادي عن طريق سلك جميع الطرق القانونية".

ورفض الأهلي خوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وألغيت المواجهة بعدما حضر الفريق الأبيض وغاب الأهلي.

رابطة الأندية المصرية، كانت قد أعلنت اعتماد الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-0، كنتيجة اعتبارية، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية، ويأتي ذلك على خلفية مباراة القمة أمام الزمالك وما صاحبها من أحداث.