مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

تصعيد جديد من الأهلي في أزمة مباراة القمة

04:03 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية
  • عرض 14 صورة
    الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية
  • عرض 14 صورة
    الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    بلال عطية لاعب فريق الشباب بالأهلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وفريق الجونة_14
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي أمام الأهلي خلال تواجده في فريق بيتروجيت (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

واصل النادي الأهلي تصعيده بشأن أزمة مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم اعتباره خاسراً فيها بسبب عدم حضوره إلى ملعب المباراة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الأهلي تقدم بشكوى جديدة اليوم للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرارات رابطة الأندية في مباراة القمة أمام نادي الزمالك".

وأتم المصدر: "الأهلي واصل تصعيده ضد قرارات رابطة الأندية للجنة التظلمات ، لرغبته في الحفاظ على حقوق النادي عن طريق سلك جميع الطرق القانونية".

ورفض الأهلي خوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وألغيت المواجهة بعدما حضر الفريق الأبيض وغاب الأهلي.

رابطة الأندية المصرية، كانت قد أعلنت اعتماد الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-0، كنتيجة اعتبارية، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية، ويأتي ذلك على خلفية مباراة القمة أمام الزمالك وما صاحبها من أحداث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي اتحاد الكرة أخبار الأهلي النادي الأهلي لجنة التظلمات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!