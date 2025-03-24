زيزو أهم.. أيمن يونس يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رأيه حول تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن استمرار اللاعب يُعد مكسبًا كبيرًا للفريق كونه أحد النجوم الكبار.

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت حالة من التوتر حول موقف اللاعب بعد أنباء اقتراب انتقاله للنادي الأهلي، بالتوافق مع تقديم عرضًا رسميًا من الزمالك لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.



وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: " أتمنى من مجلس إدارة الزمالك سرعة تجديد عقد زيزو.. نادي الزمالك لاعبيه على مر العصور نجوم وسوبر نجوم.. زيزو سوبر ونجم الفريق في احتياج ليه وبلاش كلام انه مايفرقش.. لا يفرق وأوي كمان.. أنا عندي لاعيبه كتير تانيه ماتفرقش وبياخدوا فلوس كتيره على الفاضي.. زيزو أهم.

ويتواجد أحمد السيد زيزو في الوقت الراهن مع بعثة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة منتخ سيراليون يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع اللاعب فور عودته من المعسكر الوطني لحسم ملف التجديد.

