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انضمام خماسي.. قرار مفاجئ من كولر قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

03:00 م الإثنين 24 مارس 2025

تدريب الأهلي (1)

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كتب - مراسل مصراوي:

قرر المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، انضمام 5 لاعبين من الفريق الأول إلى فريق 2005 من أجل تدعيمهم في مواجهة طلائع الجيش.

وقال مصدر "لمصراوي" إن كولر منذ قليل أبلغ الخماسي، ياسر إبراهيم وعلي معلول وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف، بخوض مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وكان المدرب السويسري كرر إسناد مباراة طلائع الجيش إلى الجهاز الفني ولاعبي فريق الأهلي مواليد 2005.

ومن المقرر أن يقام اللقاء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

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الأهلي طلائع الجيش ياسر إبراهيم الأهلي ضد طلائع الجيش كأس عاصمة مصر أخبار الأهلي
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