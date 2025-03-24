أحمد الكأس: التأهل للمونديال لن يكون سهلا.. ولاعبو منتخب مصر لابد أن يبذلوا أقصى طاقة

كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أحمد الكأس، عن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وقال أحمد الكأس في تصريحات نقلها الاتحاد المصري لكرة القدم: "منتخب مصر استعد بشكل جيد لبطولة أفريقيا للناشئين، لعبنا أكثر من مباراة كانت بمثابة احتكاك جيد لنا قبل اختيار القائمة النهائية".

وأضاف: "المنافسة لن تكون سهلة مع المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للناشئين سواء على اللقب أو الصعود للمونديال، لكن الجيل الحالي يدرك أنه على موعد مع كتابة تاريخ جديد له وصنع إنجاز يُضاف إلى إنجازاتنا".

وأوضح: كرة القدم الأفريقية في تطور مستمر في السنوات الأخيرة وهذا التطور بدأ يأتي بثماره وأصبح النجوم الأفارقة يمثلون العمود الفقري للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى وبات غيابهم يمثل أزمة كبيرة لمدربي هذه الأندية".

وواصل: "لاعبو منتخب مصر لابد أن يبذلوا أقصى طاقة ممكنة من أجل الحفاظ على مكانة مصر الأفريقية وأن يعبروا عن أنفسهم في هذه البطولة التي ستكون طريقهم لتحقيق حلم الاحتراف في أوروبا".

وزاد: "هدفنا المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة رغم وقوعنا في مجموعة صعبة مع منتخبات قوية جدًا في هذه المرحلة السنية وهي بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا والكاميرون".

واختتم: الجماهير المصرية الدافع الأقوى والأبرز في تحقيق البطولات وأتمنى مساندتهم لنا في مشوار البطولة كما اعتدنا منهم على مدار السنوات الماضية".