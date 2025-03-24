مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

"وقعت للأهلي؟".. تحرك جديد من الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

02:12 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو عبر انستجرام
  • عرض 14 صورة
    زيزو وأحمد كوكا من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 14 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

واصل نادي الزمالك سعيه لتجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أوضح، أن هناك تطورات جديدة حدثت خلال الساعات الماضية، من النادي الأبيض للحفاظ على لاعبه أحمد سيد زيزو وتجديد عقده.

وأضاف المصدر، أن أحد أعضاء لجنة التخطيط تواصل مع اللاعب المتواجد حاليا في معسكر المنتخب، واستفسر منه عن حقيقة توقيعه للنادي الأهلي كما تردد، وهو ما نفاه اللاعب وأكد تمسكه بالاستمرار داخل نادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة مع اللاعب بوجود أعضاء لجنة التخطيط، حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، فور عودته من معسكر المنتخب، لحسم الأمور والوصول لاتفاق رسمي من أجل التجديد وغلق هذا الملف.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قدم عرضا جديدا لزيزو خلال الساعات الماضية، عن طريق الميل الخاص به للتجديد وهو الأعلى في التاريخ لأي لاعب مصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد سيد زيزو الأهلي أخبار الزمالك زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!