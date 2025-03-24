"وقعت للأهلي؟".. تحرك جديد من الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

كتب- محمد خيري:

واصل نادي الزمالك سعيه لتجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أوضح، أن هناك تطورات جديدة حدثت خلال الساعات الماضية، من النادي الأبيض للحفاظ على لاعبه أحمد سيد زيزو وتجديد عقده.

وأضاف المصدر، أن أحد أعضاء لجنة التخطيط تواصل مع اللاعب المتواجد حاليا في معسكر المنتخب، واستفسر منه عن حقيقة توقيعه للنادي الأهلي كما تردد، وهو ما نفاه اللاعب وأكد تمسكه بالاستمرار داخل نادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة مع اللاعب بوجود أعضاء لجنة التخطيط، حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، فور عودته من معسكر المنتخب، لحسم الأمور والوصول لاتفاق رسمي من أجل التجديد وغلق هذا الملف.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قدم عرضا جديدا لزيزو خلال الساعات الماضية، عن طريق الميل الخاص به للتجديد وهو الأعلى في التاريخ لأي لاعب مصري.