"اوعوا تنقسموا تروح بطولة مش هاتفرق".. شوبير يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن ما تعرض له النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد رفضه خوض مباراة الزمالك اعتراضا على عدم وجود حكام أجانب.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه عبر قناة الأهلي: ''تروح بطولة ما تفرقش معايا لكن يظل النادي الأهلي واقفا على قدميه شامخا متسلحا بالنظام والاحترام والمباديء".

أضاف: "الأهلي يظل هو قوة مصر الرياضية المشرفة في كل مكان ويظل هو الرهان الأول لكل عشاق كرة القدم''.

وأكمل: ''بقول لجمهور الأهلي أوعى تنقسموا على نفسكم اوعوا تتخلوا عن ناديكم".

واختتم: "هما كلمتين على الحلوة والمرة معاه هما كلمتين جمهوره ده حماه، لا يمكن أن يكون هناك انقسامات قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر''.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قدم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، بعد قرار اعتباره منسحبا من مواجهة الزمالك واحتساب فوز الأخير 3\0، مع خصم ثلاث نقاط من الأحمر بنهاية الموسم.