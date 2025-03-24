"مشفق على معلول".. نجم الأهلي السابق يحذر من خوض مباراة الطلائع بهذه الطريقة

كتب- محمد خيري:

انتقد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، قرار إدارة النادي الأهلي، بخوض مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر، المقرر لها اليوم الإثنين بالناشئين.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لا يوجد اهتمام في الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، وهذا الإحساس وصل للاعبين".

وتابع:" ازي عمر الساعي، يظهر بالوزن والشكل ده في الملعب، وأكرم وأفشة كانوا قادرين على حمل الفريق وقيادته للفوز في مباراة إنبي".

وأضاف:" كأس عاصمة مصر، كانت فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة مثل علي معلول، وقرار الأهلي بخوض مباراة طلائع الجيش بالناشئين قرار خاطئ، وكان الأفضل تجهيز البدلاء مثل عمر الساعي".

وشدد:" مشفق على علي معلول، وأطلب منه عدم الاستعجال في العودة، وهو يرغب في استعادة مستواه، ويكن من الصعب أن يؤدي واجباته الهجومية والدفاعية".