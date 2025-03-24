ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الاثنين، قبل مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر، على ملعب استاد الكلية الحربية.

ويتزيل المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون نقاط، بينما يتصدر إنبي الترتيب برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

1. إنبي - 3 نقاط

2. طلائع الجيش - نقطة

3. فاركو - نقطة

4. الأهلي - دون نقاط

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