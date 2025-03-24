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10 وجوه جديدة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة طلائع الجيش

12:15 م الإثنين 24 مارس 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الفريق الأحمر، لتحقيق الفوز الأول في البطولة على حساب الطلائع، بعدما خسر في المباراة الماضية أمام إنبي بهدف نظيف.

وسوف يخوض الفريق الأحمر المباراة، بفريق 2005 بالكامل، من أجل منحهم الفرصة في الظهور لاستفادة الفريق الأول من بعضهم، خلال الفترة المقبلة، وفقا لرؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي.

خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد.

خط الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.

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