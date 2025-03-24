أول رد فعل لـ حسام حسن مع زيزو بعد أنباء توقيعه للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، رد فعل حسام حسن المدير الفني للمنتخب، مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، خلال معسكر المنتخب الحالي، بعد الأنباء التي ترددت عن توقيعه للأهلي في الأيام الماضية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال الإعلامي خالد الغندور أن حسام حسن مدرب منتخب مصر يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين وكذلك الأندية، ويهمه في المقام الأول التركيز من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسام حسن تحدث مع زيزو حول ضرورة التركيز وعدم الانشغال بما يدور على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام، بعدما تردد شائعة توقيعه للأهلي في الساعات الماضية".

واختتم: "حسام حسن دائما ما يتحدث مع جميع اللاعبين حول ضرورة نسيان علاقتهم بأنديتهم بمجرد الانضمام لمعسكر المنتخب، وعندما يعود اللاعب لناديه يبدأ تركيزه مع فريقه، وهو ما أكده لـ زيزو".