قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد الخسارة من بتروجيت

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك أمس أمام نظيره بتروجيت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.