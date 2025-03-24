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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

10:15 ص الإثنين 24 مارس 2025

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

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كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي طلائع الجيش اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء من أجل تحقيق أولى نقاطه في بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024/25، بينما يسعى طلائع الجيش للفوز وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بعد حصد نقطة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد الكلية الحربية.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس1" الناقل الحصري لمواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.

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